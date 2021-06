A causa di un incidente sulla statale 197 in Comune di San Giovanni, nella Sardegna meridionale, è rimasto coinvolto e ferito il dottor Aldo Piccardo già candidato sindaco di Rapallo. Ricoverato all’ospedale di Nostra Signora di Bonaria, è grave, ma non in pericolo di vita. Il sindaco Carlo Bagnasco si è messo in contatto con la famiglia e rassicura sulle condizioni del popolare medico rapallese.