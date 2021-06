Ne: Festa della musica nel borgo di Conscenti

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

“Squilli di musica e di vita” è il motto che accompagna la Festa della musica 2021 e l’appuntamento è per sabato 19 giugno a Ne, dove, a partire dalle ore 19, saranno i ristoratori del borgo di Conscenti (Circolo Acli “di Gotto in Gotto”, Enoteca “U cantu”, Ostaia Antiga, Trattoria “Castigiun”, Trattoria dei Mosto) a far cantare i loro piatti sulle note in filodiffusione nella verde cornice della Val Graveglia.

“Un avvenimento molto atteso, una ghiotta occasione per dare il benvenuto all’estate, per festeggiare la “zona bianca”, ma soprattutto per stare insieme, con la consapevolezza del rispetto delle regole che, in questi mesi, abbiamo imparato ad applicare proprio al fine di goderci momenti conviviali come la serata di sabato saprà certamente regalare a tutti coloro che la vorranno trascorrere nella nostra accogliente Valle. Come tutti i sabati, inoltre,dalle ore 8 alle 12, ci sarà il consueto appuntamento con il Mercatino agricolo, per cui l’invito è di venirci a trovare per poter assaporare tutte le eccellenze del territorio e toccare con mano non solo la genuinità dei nostri prodotti, ma soprattutto della nostra gente”- questa è la nota dell’Amministrazione di Ne.