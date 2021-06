Lettere/ “Camogli, la doppia facciata dell’albergo”

Da Giovanna Micheli riceviamo e pubblichiamo

Passando dal Lungomare di Camogli ho notato con piacere che l’ex albergo Casmona è stato riaperto dopo la ristrutturazione e la sua facciata ridipinta abbellisce quella parte di Via Garibaldi.

Nello stesso tempo con dispiacere mi sono resa conto invece che il retro della casa, quella che da su Salita Pinetto, è rimasta tale e quale a prima: vernice scrostata sui muri, quella porta verde con tutte le scritte che deturpa il vicolo, così come altre scritte sul muri.

Mi meraviglia il fatto che la stessa ristrutturazione così curata da una parte non si sia estesa anche al retro del palazzo che poi è anche il lato dal quale entrano ed escono gli stessi clienti.

Allo stesso tempo, non capisco come qualcuno in Comune non si occupi di seguire il decoro dei palazzi che sono una parte importante del panorama camoglino. Altri vicoli sono deturpati da scritte, se non si approfitta di una ristrutturazione per sanare, quando lo si fa?