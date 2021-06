Le ricette di Renzo Bagnasco: salsa e sugo di carciofi

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Salsa di cuori di carciofi

Ingredienti: 8 cuori di carciofi congelati, 100 gr di latte intero o panna, 50 gr di pinoli, 2 foglie d’alloro, 2 chiodi di garofano,mix di spezie, olio evo, grana e sale.

Esecuzione: scottare per un quarto d’ora i carciofi ancora congelati in acqua calda insaporita con i chiodi di garofano, l’alloro e il sale; una volta freddati, tagliarli a tocchetti e frullarli a tratti con i pinoli preventivamente tagliuzzati. Aggiungere ora il sale, l’olio, le spezie e il latte o la panna; riprendere a frullare a scatti così che non possa riscaldarsi e continuare sino a che non diventi crema. Allungare con due cucchiai dell’acqua della pasta per condire e spolverare di grana.

Si suggeriscono le penne rigate o, meglio, i ravioli di carciofi reperibili in commercio.

Ricetta

Sugo di carciofi

Ingredienti: 4 carciofi di Albenga, 4 cucchiai di olio evo, cipolla, aglio, prezzemolo, ½ kg di pomodori, ½ bicchiere di vino bianco secco, maizena, pepe e sale.

Esecuzione: imbiondire la cipolla finemente affettata con olio, sale e pepe; pronta aggiungervi i carciofi puliti, spuntati e tagliati finemente e, per evitare che si anneriscano, metterli subito a bagno in acqua acidulata al limone. Insaporire con aglio e prezzemolo trito, e continuare a cuocere coperchiato e a fuoco lento spruzzando di vino a che restino morbidi,; appena semicotti, unirvi i pomodori e finirne la cottura. Se si deve addensare basterà una leggera spolverata di maizena; rimestare e condire.

Come è facile intuire sono entrambe ricette dell’ambito Ingauno, patria dei migliori carciofi; un tempo lo erano pure gli agnelli di Albenga, ricercati sotto Pasqua. Per noi genovesi erano ambiti gli abbacchi allevati a Lencisa, poco sotto al Santuario della Madonna della Guardia.