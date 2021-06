Lavagna: Diga Perfigli, altri due passi; il tempo sta per scadere

Da Giovanni Melandri per “Giù le mani dal fiume Entella”riceviamo e pubblichiamo



Il momento di decidere

Siamo alla possibile imminente stipula del contratto riguardante l’assegnazione dei lavori per la realizzazione delle opere del primo lotto per la mitigazione idraulica, o pretesa tale, sul fiume Entella.

Città metropolitana non ha tenuto conto della proposta di revisione complessiva del progetto avanzata dal Comune di Lavagna, limitandosi ad affidare un incarico per uno studio a cui potranno seguire modifiche non certo sostanziali degli interventi programmati.

Il recesso del Consiglio Comunale di Lavagna dall’accordo di programma, relativo al secondo lotto dei lavori, rende monco l’intero progetto. Per logica, ci si potrebbe aspettare che questo basti per una sua revisione complessiva, ma così non sarà, come la stessa Città metropolitana ha fatto trapelare.

Occorre il ritiro delle due successive delibere del Comune di Lavagna: la prima, approvata nel Consiglio del 05 marzo 2013, relativa all’assenso alla versione definitiva dell’opera; la seconda, del 30.09.2013, riguardante l’approvazione dello schema di accordo di programma per l’attuazione del Progetto integrato di riqualificazione urbana, della riorganizzazione del sistema viario e delle infrastrutture connesse alle opere di difesa idraulica.

La questione è emersa nell’ultimo Consiglio; il Sindaco Alberto Mangiante, nella circostanza ed anche successivamente, ha preso in considerazione tale possibilità.

Il tempo, tuttavia, si è fatto breve. Occorre che tale provvedimento sia perfezionato entro il 06.07.2001, termine fissato per la presentazione della documentazione di gara da parte della ditta vincitrice dell’appalto; successivamente, infatti, potrebbe essere stipulato il contratto, cui seguirebbe l’inizio dei lavori che causerebbe, fin dalle prime fasi, danni irreparabili al seggiun, compromettendo così la tenuta dell’argine in caso di piene del fiume.

È vero che il Comune di Lavagna potrebbe ricorrere in giudizio per richiedere la sospensione delle opere, facendo valere il proprio buon diritto nelle sedi giudiziarie opportune, ma questo non cancellerebbe i danni che dovessero essere arrecati nel frattempo, esponendo a rischio di allagamento l’intera città di Lavagna e dando motivo alla Città metropolitana per incolpare del fatto, con ogni probabilità, proprio il Comune di Lavagna.