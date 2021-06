Cambio della guardia per il locamare di Camogli. Questa mattina è giunto il successore di Marcello Mastore che dal 29 giugno avrà come nuova sede di lavoro Santa Margherita Ligure: si tratta di Mario Zappalà, di Catania, per la prima volta nel borgo marinaro. Fino a fine mese Mastore lo affiancherà nel lavoro. Zappalà stamattina ha conosciuto anche il sindaco Francesco Olivari.

Marcello Mastore, Mario Zappalà (foto di Consuelo Pallavicini)