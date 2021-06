Camogli: la Costituzione e la lungimiranza di Bonfiglioli (2)

Dall’ufficio stampa di Anpi Recco Camogli sez. Ruby Bonfiglioli riceviamo e pubblichiamo

Mattinata ricca di emozioni. Quadrata delle Scuole di Camogli al completo (nel rispetto delle norme anticovid) per incontro Anpi Recco Camogli Sez Ruby Bonfiglioli insieme al Comune di Camogli: Resistenza e Costituzione ai tempi del covid 19. Nell’occasione è stata inaugurata la bandiera Anpi Camogli.

La mattinata è iniziata con la consegna della Costuzione ai diciottenni da parte del Sindaco Olivari; a seguire la giornalista Silvia Neonato, moderatrice dell’incontro, dopo avere sottolineato l’attualità dell’ art 32 della Costituzione sulla tutela della salute pubblica , ha introdotto Massimo Bisca Presidente Anpi Genova che ha ricordato ai giovani presenti il sacrificio del diciannovenne Partigiano Pietro Risso, nome di battaglia Camoggi, e ha sottolineato che la Costituzione è nata dagli ideali e dalla lotta di giovani uomini e donne.

A seguire l’intervento del Presidente Nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo che ha sottolineato l’attualità dell’antifascismo oggi e ha letto alcuni articoli di Ruby Bonfiglioli in cui già nel 1996 prediceva un’avanzata di movimenti e idee fasciste e revisioniste anche nelle Istituzioni rifacendosi all’art. 54 in cui si stabilisce che chi ricopre cariche pubbliche deve compiere con onore e disciplina il suo compito. E tutti i Cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi e la Costituzione. Non ultimo ha sottolineato che una ripartenza dell’Italia potrà avvenire solo nel rispetto dei principi di libertà e del diritto al lavoro e a un salario proporzionato art. 36 e che in base all’art. 41 l’iniziativa privata è libera ma non può svolgersi contro l’utilità sociale recando danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Non bisogna parlare di individuo o capitale umano ma di persone.

Graditi gli interventi di Roberto Kasman 93 anni, Presidente Onorario Anpi Chiavari, testimone diretto del periodo della Resistenza e dell’On. Luca Pastorino promotore di una legge per lo scioglimento e la confisca dei beni di movimenti e associazioni neo fasciste.

Commovente il ricordo da parte di Silvia Neonato di Buby Senarega fondatore dell’associazione Time for Peace molto vicina alle iniziative Anpi. Presente la famiglia Senarega.

Si ringraziano per la loro presenza Anpi Chiavari con la Presidente Mariagrazia Daniele, Anpi Santa Margherita Portofino con la Presidente Barbagelata.