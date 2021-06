Camogli: Dragun a braccia per le vie del borgo; poi il varo

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Camogli si sta procedendo al restyling del Dragun, l’imbarcazione divenuta uno dei simboli del borgo, con carteggiatura, pittura e piccoli restauri. Ciò in attesa di sabato 3 luglio quando verrà trasportato a braccia in porto con una sorta di transumanza. Il Dragun, da largo Simonetti, procederà percorrendo via Cuneo, via XX Settembre, via della Repubblica, via San Fortunato (la rampa) fino ad arrivare in calata. Qui verrà varato e quindi ormeggiato. Il tutto sotto lo sguardo di residenti e turisti al lavoro per riprendere la scena con i telefonini.