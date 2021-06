Agriturismo: massima trasparenza per sostenere la ripresa

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Un casolare, un albero e la bandiera italiana racchiusa da un girasole compongono il marchio “Agriturismo Italia”, che identifica e valorizza il turismo rurale, sempre più caratterizzato da un’ampia gamma di servizi: “Per questo motivo –spiega l’assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana – è stato approvato un nuovo modello di targa per gli agriturismi, aggiornandolo alle linee nazionali, in cui sono presenti il logo del Ministero, di Regione Liguria, le generalità e la classificazione. Nella targa si devono riportare anche le indicazioni di fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo, nel caso in cui tali attività siano state autorizzate. Per supportare la ripresa e incrementare l’ospitalità, eliminiamo la limitazione nel numero di unità abitative utilizzabili fuori dal fondo agricolo. Dobbiamo utilizzare tutte le leve possibili per promuovere le realtà imprenditoriali della Liguria e i prodotti agroalimentari di alta qualità”.