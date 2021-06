Santo Stefano: Amt, fino a domenica il capolinea si sposta in via Badinelli

Dall’ufficio stampa di Amt Genova riceviamo e pubblichiamo

Si informa che sono previste le seguenti variazioni al servizio di trasporto provinciale:

da oggi, venerdì 18 giugno, e sino alle 20:00 di domenica 20 giugno il capolinea di Santo Stefano d’Aveto verrà temporaneamente trasferito in Via Badinelli per consentire lo svolgimento della manifestazione motociclistica 37° Rally della Lanterna – 5° Rally della Val d’Aveto;

domenica 20 giugno, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, verrà sospeso il servizio della linea M1 Genova Viale Caviglia – Montoggio – Laccio a causa della chiusura della strada per un evento motociclistico.