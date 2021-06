‘Santa’: da Montecarlo al Tigullio, in mostra i quadri di Fulvia Steardo Fermi

Da Cella Art&Communication riceviamo e pubblichiamo

Sabato 19 giugno ore 18.00

Cella Art&Communication

C.rso Marconi 2

Santa Margherita Ligure (Genova)

La galleria Cella presenta al pubblico i nuovi lavori dell’artista chiavarese Fulvia Steardo Fermi, appena premiata alla Biennale d’Arte di Montecarlo.

Fulvia Steardo Fermi inizia il suo percorso artistico frequentando l’Accademia Albertina e l’istituto artistico Paul Klee di Genova. Pur intraprendendo la carriera forense, continua a portare avanti la passione per l’arte con una ricerca per lo più figurativa, principalmente paesaggi e nature morte. La svolta avviene nel 2019 quando si libera dai retaggi che la legano al naturalismo per approdare all’astrattismo. Una rappresentazione, dove inizialmente riecheggiano ancora echi figurativi, attraverso la quale porta in scena, in maniera estremamente libera, tutti i colori dell’inconscio, sviluppando un linguaggio ben preciso e riconoscibile dal quale emergono in grandi campiture, il rosso, il nero, l’equilibrato gioco dei verdi e dei blu e soprattutto l’oro. Quest’ultimo è il colore che più la rappresenta, luminoso e prezioso, tanto che affina la tecnica della foglia d’oro a 24Kt introducendola spesso nelle sue produzioni.

Il grande formato è quello che più si addice a quest’artista, che ha trovato nel linguaggio astratto una strada ben definita della sua arte. Si esprime principalmente su grandi tele che le consentono di rappresentare un mondo interiore in continuo mutamento, un’esuberanza vitale che emerge e ci sommerge, una ricerca tecnica che affina ogni giorno di più irretendoci in un gioco di equilibrismi cromatici esplosivi e coraggiosi.

La mostra sarà aperta nei giorni di mercoledì e giovedì dalle h.16 alle h.19

Da venerdì a domenica h.10.30-12.30 ; h. 16-19.30

Lunedì e martedì chiuso

Le entrate saranno contingentate secondo le norme anti-Covid vigenti.