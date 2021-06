‘Santa’: cemento alle Gave, due nel libro degli indagati

Il caso scoppiò dopo la mareggiata del 29-30 ottobre 2018 quando la mareggiata aveva distrutto parte della strada carrozzabile 227. I collegamenti tra Portofino e Santa Margherita potevano avvenire solo via mare, la Capitaneria mise a disposizione una unità per il trasporto degli alunni. Il Genio militare rese agibile anche il percorso tra Portofino Vetta e Portofino Mare. Alle Gave, in Comune di Santa Margherita Ligure, si usarono cemento e ponteggi Innocenti per facilitare il trasferimento dei pendolari in moto. Intervento oggi sanato, ma denunciato da Italia Nostra.

A distanza di oltre due anni mezzo, il procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio e il sostituto Fabrizio Givri, che coordinano le indagini dei carabinieri Forestali, hanno iscritto nel registro degli indagati due persone della ditta, Viacava, che aveva gettato il cemento. Nei giorni scorsi i carabinieri forestali hanno interrogato anche alcuni amministratori.

Le accuse – riferisce l’Ansa – sono di abuso edilizio e violazione delle norme a tutela del patrimonio artistico e paesaggistico. Le indagini proseguono.