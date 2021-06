Recco: ultimi giorni per aderire al circolo Pd

Dal Circolo Pd di Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

A metà luglio si terrà il Congresso Provinciale del Partito Democratico genovese e, di conseguenza, ci saranno anche i rinnovi degli organismi dei Circoli territoriali.

Anche il nostro Circolo quindi andrà al rinnovo del Segretario e del Direttivo e dovrà altresì nominare il delegati che parteciperanno alla nuova Assemblea che eleggerà il nuovo Segretario Provinciale.

Potranno partecipare, con le modalità che andremo ad individuare sempre rispettando le regole anti covid, tutti gli iscritti del 2020 che rinnoveranno l’adesione per il 2021 e tutti i nuovi iscritti che aderiranno al Partito Democratico entro il 20 giugno 2021.

Per agevolare rinnovi e nuove adesioni il Circolo Pd di Recco Avegno Uscio sarà aperto sabato 19 giugno dalle 11.00 alle 13.00. Sarà l’ultimo giorno utile per i nuovi iscritti per aderire al Circolo Pd Recco Avegno Uscio e poter così partecipare al Congresso. Gli iscritti del 2020 potranno rinnovare l’iscrizione anche al momento del voto.