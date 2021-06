Recco: Tari, nuovi sconti per imprese e famiglie in crisi

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Saranno rimodulate a Recco le agevolazioni sulla Tari 2021. Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, dopo l’approvazione del provvedimento ieri in Giunta, porterà in Consiglio Comunale la delibera che riduce del 100% la componente variabile della tassa per le imprese. Arriva un nuovo pacchetto di sconti e agevolazioni Tari (tassa rifiuti) per le utenze non domestiche colpite dalle restrizioni e dalle chiusure per contenere il Covid 19 nella seconda ondata e per le famiglie disagiate. Alle utenze non domestiche che tra gennaio e giugno 2021 hanno avuto un calo del fatturato del 30%, rispetto allo stesso periodo del 2019, la riduzione della parte variabile della tariffa Tari sarà del 100%. Gli sconti saranno applicati purché imprenditori richiedano l’agevolazione entro il termine del 30 settembre 2021, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Settore Servizi per le Entrate. I fondi messi a disposizione dal Comune di Recco sono circa 225mila euro.

La riduzione potrà essere chiesta anche dalle imprese che hanno subito una perdita inferiore al 30 per cento nel periodo individuato e che saranno ristorate in caso di avanzo dei fondi messi a disposizione.

Inoltre è prevista la riduzione del 50% della parte variabile delle tariffe Tari per le famiglie economicamente svantaggiate, con un Isee non superiore a 18.000 euro. In questo caso gli sconti saranno applicati purché le famiglie richiedano l’agevolazione entro il termine del 5 novembre 2021.

“L’Amministrazione comunale – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – si è dimostrata capace di cogliere questa opportunità, utile ad alleggerire il peso della fiscalità locale a beneficio delle imprese, penalizzate dalle restrizioni dovute alla pandemia, e delle famiglie. Si tratta di provvedimenti strategici, destinati a sostenere, per quanto possibile, il tessuto economico-sociale della città di Recco, con particolare riferimento alle categorie maggiormente in sofferenza a causa delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria”.