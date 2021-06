A Recco sono frequenti i “mugugni” perché una spiaggia attrezzata (nella foto) esporrebbe i lettini prima ancora dell’arrivo dei clienti. Le norme regionali in vigore quest’anno lo permettono; anzi consentono di occupare il 70 per cento dello spazio disponibile anziché il 50 per cento. Altra novità 2021 per le spiagge libere e attrezzate, la possibilità, per i clienti, di poter prenotare il lettino.