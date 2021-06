Da Luciano Port riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina sono terminati i lavori di Asfaltatura della statale 333 (non dell’Anas ma in carico alla Città Metropolitana di Genova). Ora i 10 km da Recco a Uscio sono un “biliardo” e bisogna doverosamente ringraziare che di è preso in carico l’effettuazione di tale intervento, su una strada che era diventata impraticabile…