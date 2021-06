RASSEGNA STAMPA. Covid, il ritorno dei contagi nel Tigullio

Oggi, venerdì 18 giugno, auguri a Gregorio. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: inqualificabile (talmente offensivo da non poter essere classificato o definito. Proverbi: “La troppo gran diligenza spesso diviene negligenza”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (Oggi in edicola in ritardo di ore). Emergenza covid: ritornano 3 contagi nell’Asl 4 (Commento. Mentre si allenta l’uso di mascherine). Maturità: “Il maxi orale? Arma a doppio taglio”. Trasporti: al Colombo col bus a chiamata.

Sestri Levante: migrazioni e diritti, storia e attualità. Sestri Levante: una piazzetta tra amici per la Luce di un gesto. Lavagna: il festival della legalità contro le mafie. Cogorno – Chiavari: a caccia di fondi per il nuovo ponte. Chiavari: il forum Giannini porta a idee e progetto (Commento. Ma non fare miracoli). Chiavari: sindaci e operatori a confronto”. Chiavari: campo estivo dedicato al circo. Chiavari: “Camilla, la città deve ripartire ma ora vuole sapere il perché” (Sic). Chivari: caso Luzzati – Da Vigo, i docenti fermano gli operai metropolitani. Arrivano i carabinieri (Commento. Come è possibile, con tali premesse, eviate successivi campanilismi e dispute tra gli studenti?).

Rapallo: uomo picchiato in strada da un gruppo di tre adolescenti (Commento. Articolo a cinque colonne in apertura pagina; quando, giorni fa, analogo fatto è accaduto a Santa Margherita, il trattamento è stato diverso). Rapallo: devozione mariana, percorso culturale tra le edicole. Portofino: sboccia un’estate da record.

Camogli: costituzione ai 18enni. Recco: salvata bagnante. Recco: sapori locali e gusti del Piacentimno. Recco: corner dedicati a Tossini.

Entroterra: stagione in ritardo e più cibo. Val d’Aveto: cento equipaggi al Rally.