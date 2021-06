Rapallo: “Sentinelle, è prevalso il buon senso”

Da Paolo Emilio Macciò riceviamo e pubblichiamo



Buonasera!

Certo Andrea Carannante, il cui seguito elettorale nella città di Rapallo è… ben noto, è invitato a rileggersi “attentamente” quanto comunicato da Gianrenato De Gaetani in data 17 c.m. Dopo aver nel suo comunicato del 14 c.m. invitato il sindaco a concedere alle Sentinelle in piedi solo una “piazza periferica” (bontà sua, è già qualcosa!), nel suo comunicato del 17 c.m. ipotizza arbitrariamente che le stesse non sarebbero neppure capaci di organizzare un gruppetto di fedelissimi. Si rassicura il Sig. Carannante che non è affatto questione di “vittimismo”: non un gruppetto, ma un nutrito gruppo era già pronto, ma gli organizzatori hanno avuto il buon senso di annullare l’iniziativa, a fronte di una possibile contestazione “democratica”.