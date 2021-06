Rapallo: il caso della funivia arriva in Parlamento

Dall’ufficio stampa dell’on. Roberto Bagnasco riceviamo e pubblichiamo

“Abbiamo presentato, al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, un’interrogazione parlamentare sulla funivia del santuario “Nostra Signora di Montallegro” di Rapallo, l’unica attiva in Liguria. L’impianto vanta una storia quasi secolare (è infatti stata inaugurata nel 1934) e collega la valle del Rio San Francesco con il santuario di Montallegro, una funivia sulla quale (come ha ricordato lo stesso Sindaco di Rapallo) vengono effettuate continue verifiche per quanto riguarda la sicurezza. La funivia Rapallo-Montallegro è chiusa dal 26 maggio scorso per lavori di manutenzione da tempo programmati. L’ingegnere Enrico Perocchio (lo stesso ingegnere che ricopriva il medesimo incarico alla funivia Stresa-Mottarone, arrestato e poi rilasciato in quanto coinvolto nell’inchiesta sulla recente tragedia) è il direttore d’esercizio della funivia ligure. Dato che Perocchio avrebbe dovuto stabilire la conformità dell’impianto di Rapallo e autorizzarne la ripartenza, ma il suo coinvolgimento con la tragedia del Mottarone impedisce di rilasciare l’autorizzazione al funzionamento dell’impianto ligure si chiede di autorizzare al più presto la nomina del nuovo direttore di esercizio della funivia di Rapallo” – Così i parlamentari liguri di Forza Italia, Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli.