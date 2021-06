Nel pomeriggio da un’autobotte carica di idrogeno che viaggiava in A-12 direzione Genova, si levava del fumo. L’autista si è infilato nel posteggio Campodonico di Chiavari mentre sul posto intervenivano i vigili del fuoco di Chiavari. Questi hanno messo in sicurezza mezzo e carico raffreddandoli con getti d’acqua. La situazione si è quindi normalizzata. Il traffico non ha subito rallentamento a seguito di questo intervento.