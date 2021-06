Chiavari: Di Capua, nel suo logo ha ripudiato l’arancione

Il logo di “Avanti Chiavari – Di Capua Sindaco” ha cambiato colore, riappropriandosi di quelli verde-blu della città; ripudiando l’arancione, colore che caratterizza il movimento “Cambiamo” di Giovanni Toti. Cosa è accaduto per assumere una decisione che in politica può avere un notevole peso? Al momento circolano solo ipotesi. La più accreditata è che la Lega abbia più o meno detto a Di Capua: “Alle prossime elezioni puoi benissimo avere anche il sostegno del nostro partito, ma se resti legato a Toti, noi presentiamo un candidato alternativo”. Sarà vero?

Toti in vista delle elezioni regionali è stato abile a frenare, con idonee candidature, i consensi a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Strategia non gradita. Certo se Di Capua accetta il sostegno di questi partiti, sembra ovvio che ognuno d’essi abbia un posto in giunta o alla presidenza del Consiglio comunale. Avere tolto l’arancione dal logo, viene interpretato da molti come un segno di declino di Toti.