Camogli: “Sapori”, le eccellenze di Recco e Piacenza nel Golfo Paradiso

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

E’ in corso il primo incontro di “Sapori in paradiso”, iniziativa nata con lo scopo di valorizzare i prodotti contraddistinti dal riconoscimento dell’Unione Europea. Protagonisti il Consorzio di Tutela Salumi Dop Piacentini e quello della Focaccia di Recco col formaggio Igp. Prima della serata al ristornate Lino con le master class degli esperti dei due Consorzi e le relative degustazioni, è stata organizzata una visita a Camogli. Dal porticciolo di Recco la Golfo Paradiso ha messo a disposizione della quindicina di partecipanti, compresi giornalisti del settore e food blogger, un battello col quale hanno potuto vedere il borgo dal mare. Ad accoglierli al porticciolo Luciana Sirolla, presidente Ascot ed Leonora Senarega, guida turistica, che li ha condotti in un percorso guidato attraverso i luoghi più tipici.