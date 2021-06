Camogli: Santuario del Boschetto, un video racconta gli ex voto marinari

Dall’associazione ‘Insieme per il Boschetto’ riceviamo e pubblichiamo

L’ Associazione “Insieme per il Boschetto”, ha realizzato un video di presentazione del nucleo di ex voto marinari del Santuario del Boschetto aderendo al progetto “A scuola di Liguria” proposto dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Il video sarà pubblicato sul canale Youtube dell’USR Liguria e verrà messo a disposizione delle emittenti televisive a seguito di accordi di collaborazione.

L’iniziativa vuole essere la naturale prosecuzione dell’ attività, intrapresa a suo tempo dal Comitato per le celebrazioni del Cinquecentenario dell’apparizione della Vergine, per la conservazione e valorizzazione del nucleo degli ex voto marinari conservati nel Santuario.

Il testo e la sceneggiatura del video sono di Farida Simonetti, curatrice dell’attuale allestimento degli ex voto inaugurato nel 2018 mentre le riprese, il montaggio e la ricerca iconografica sono stati curati da Maurizio Esitini con l’aiuto alla riprese di Leonora Senarega.

Attraverso le immagini dei 70 ex voto Farida Simonetti ricostruisce le straordinarie vicende della Camogli dell’Ottocento, esempio di intraprendenza commerciale, di abilità e coraggio sulle rotte di tutti i mari e gli oceani. Il racconto dello sviluppo dell’armamento camogliese, dalla presenza a Marsiglia all’impegno nella guerra di Crimea, dai viaggi verso l’Oriente a quelli fino al Cile e Perù, è illustrato, oltre che con gli ex voto, dalle immagini raccolte e montate da Maurizio Esitini.

Arricchiscono il racconto, introdotto da Leonora Senarega, l’intervento di Bruno Sacella, direttore del Civico Museo Marinaro di Camogli e quello degli allievi dell’Istituto Nautico di Camogli Lorenzo Angelo Marenco e Giovanni Repetto della classe V CN che, nell’ambito di un progetto scuola-lavoro, ha calcolato il punto nave di tutti i velieri protagonisti degli ex voto permettendo di ricostruire le rotte più battute.

Il video sarà presentato, nel Chiostro del Santuario il 26 giugno 2021 alle ore 11, alla presenza del Dott. Alessandro Clavarino, Dirigente dell’ USR per la Liguria e in tale occasione saremo lieti della Sua gradita partecipazione.