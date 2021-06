Camogli: omaggio a Thoreau, musica e teatro nel cuore del Parco

Dal Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo

Vi ricordiamo il nostro primo concerto, domenica 20 giugno alle ore 17.30, con l’attore Pino Petruzzelli e il fisarmonicista Gianluca Campi. Petruzzelli reciterà un testo di sua creazione, ispirato a H. D. Thoreau, intitolato “Vita nei boschi” e incentrato sull’ambiente e sulla sostenibilità; il monologo sarà inframezzato da alcuni interventi musicali a cura di Campi, con brani che spaziano da Vivaldi a Piazzolla, passando per Tchaikovsky.

L’evento sarà calato nel suo ambiente naturale, ovvero il bosco: gli artisti, infatti, accompagneranno il pubblico lungo il percorso che va dall’entrata del Parco di Portofino (di fronte alla sala Kursal del Kulm, ritrovo QUI alle 17.30) fino a Pietre strette.

L’evento, a ingresso gratuito, è realizzato in collaborazione con Teatro Ipotesi, grazie all’aiuto dell’Ente Parco Portofino e della Protezione Civile e grazie al contributo del Comune di Camogli. In questa occasione, chi vorrà potrà iscriversi o rinnovare la propria associazione al GPM, aiutandoci così a realizzare i nostri eventi futuri. Per informazione potete consultare il nostro sito www.gpmusica.info o la nostra pagina Facebook; è anche possibile contattarci alla nostra mail gpmusica@libero.it o al nostro numero WhatsApp 3395839136.