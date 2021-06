Camogli: Matteo Revello alla guida in Italia di Sarajak

Il rappresentante per l’Italia di Sarajak Container Lines, attiva sul mercato da una ventina di anni, è un camoglino, Matteo Revello, figlio dell’assessore Agostino e di Luciana Sirolla, presidente Ascot.

La Sarjak ha inaugurato recentemente un servizio regolare dai porti italiani per il Sud America e la prima spedizione è partita dal porto di Genova due settimane fa ed è in viaggio verso Cartagena in Colombia.

Commenta Revello su ShippingItaly.it: “Siamo molto orgogliosi della crescita che stiamo riscontrando in Mediterraneo. Grazie alla collaborazione con Intersea e il Gruppo Finsea ci siamo affermati anche in quest’area geografica per noi strategica, offrendo un’ampia gamma di servizi logistici e assistenza alle imprese dei Paesi dove operiamo”.