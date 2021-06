Dall’ufficio comunicazione del Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Iren comunica che, a causa di una perdita idrica all’altezza del civico 45 di Via San Giacomo, lunedì 21 Giugno 2021 verrà interrotto il servizio idrico tra le ore 9.00 e le ore 13.00 in tutta la via.