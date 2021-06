Camogli: dal 24 giugno il posizionamento delle “panne”

di Consuelo Pallavicini

E’ questione di pochi giorni. Il 24 giugno, come stabilito, inizierà nel mare antistante la spiaggia di Camogli il posizionamento delle barriere (o panne) che impediscono ai rifiuti di giungere a riva. Una buona notizia, dato che ultimamente ci sono lamentele sulla qualità dell’acqua. Ad effettuare l’operazione Roberto Bacigalupi, titolare del B&B Diving Center, che mette corpi morti e catene ed i balneari che posizionano le panne.

“Ieri c’è stata una prima riunione operativa sia per gli ingressi alle spiagge che per le panne; lunedì o martedì ci incontreremo nuovamente per stabilire come organizzarci – spiega l’assessore Agostino Revello – Il Comune ha acquistato 10 nuove panne, che sono andate perdute nell’intervento al cimitero”.