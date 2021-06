Camogli: coordinamento progetto Sai, il saluto del sindaco

Da Comunicazione Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Francesco Olivari saluta il primo coordinamento di equipe del Progetto Sai (Sistema di Accoglienza Integrata – ex Siproimi) che si è riunito nell’aula arancione del Comune per definire le attività (laboratorio di cucito, scuola di italiano) e le modalità di lavoro del progetto, ponendo particolare attenzione all’integrazione e inclusione dei beneficiari per consentire loro una futura autonomia.

Il Sai è un progetto del Distretto Socio Sanitario 13, in vigore dal 2017 a cui hanno aderito i Comuni di Bogliasco, Uscio e Camogli. Il Comune di Camogli ne è divenuto capofila dopo Sori e Bogliasco.

Il Progetto prevede l’inserimento di un massimo di 41 persone. Attualmente sono presenti 28 persone, 12 nel Comune di Uscio e 16 nel Comune di Camogli. Si tratta di 17 donne, 2 uomini e 9 bambini di età compresa tra 0 e 5 anni.

Presenti all’incontro la responsabile dell’area servizi alla Persona Margherita Ceravolo, il Responsabile del Progetto Vittorio Gallo, il Consulente Tecnico Danilo Parodi, l’Assistente Sociale Irene Di Lorenzo e tutti i Coordinatori delle Strutture (Cooperative Un’altra storia, Lanza del Vasto, Il Ce.sto).