Camogli: cessata la ricerca dei resti, rimosse le attrezzature

A quasi quattro mesi dal crollo in mare dei loculi dal cimitero di Camogli, si è conclusa oggi la ricerca dei resti fortemente condizionata e limitata dal pericolo di nuove frane. I problemi aperti restano molti. Il riconoscimento dei resti recuperati; la sistemazione dei feretri, ossari e urne cinerarie coinvolte nel crollo o tolte dai loculi che minacciavano di crollare; come onorare i resti cui non è possibile dare un nome; la costruzione di un muro che riesca a recuperare e mettere al sicuro dalle mareggiate e dalle frane il perimetro del cimitero, in modo che in futuro non si ripetano gli stessi problemi.

Oggi chiusa la strada Camogli-Recco, per recuperare con una potente gru le attrezzature usate nella ricerca dei resti.