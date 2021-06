Turismo: torna il bus per l’aeroporto, a chiamata

Riceviamo e pubblichiamo

Il ritorno del turismo passa anche dalla ripresa del servizio Airport Shuttle di Amt. Da quando la Liguria è tornata in zona bianca, chi arriva e chi parte dell’Aeroporto Cristoforo Colombo avrà a disposizione un bus navetta: l’Airport Shuttle. Il servizio, che negli ultimi anni è stato attivo con linee contingentate ed orari definiti, quest’anno fa un ulteriore passo in direzione dei clienti. Non sarà più necessario salire a bordo con orari prefissati e recandosi presso fermate definite, ma si potrà godere di un viaggio rapido, veloce e confortevole direttamente “sotto casa”. Dopo l’esperienza positiva del “ChiamaBus” che durante il lockdown e le iniziali fasi del periodo Covid ha reso possibile mantenere il trasporto pubblico con un sistema a prenotazione, adesso il modello viene riprodotto anche per l’Airport Shuttle.

Si potrà infatti partire dalla propria città o dal proprio paese di residenza e raggiungere lo scalo genovese (e viceversa). Si prenota e si parte da ciascuno dei 67 Comuni della Città Metropolitana. Come con il bus a chiamata, per avere a disposizione il servizio si dovrà prenotare on-line sul sito aziendale (https://www.atpesercizio.it/AirportShuttle_2020/prenotazione.php) oppure telefonare al numero 3485703220. Il cliente dovrà effettuare una richiesta di prenotazione almeno 4 giorni prima della data del volo; poi il call center Atp lo ricontatterà entro 24 ore per confermare; nel momento in cui verrà confermata la prenotazione, il cliente riceverà il link per effettuare il pagamento (sempre online, con paypal o carta di credito). Non sarà possibile pagare a bordo direttamente all’autista.

Il costo del biglietto è 20 euro a viaggio (40 euro per andata e ritorno), a prescindere dalla lunghezza della tratta percorsa. Il servizio di prenotazioni è già attivo e nell’ultima settimana il volume delle prenotazioni è di circa 5 al giorno, con un trend in forte crescita. Il rinnovato servizio di collegamento per l’aeroporto Cristoforo Colombo, conferma la vicinanza di Amt a tutti i territori, nessuno escluso. E’ anche una conferma che in questa difficile fase congiunturale, in cui è importante il rilancio anche e soprattutto del turismo, anche Amt fa la propria parte.