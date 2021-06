Sori: finiti in anticipo i lavori sul viadotto, il grazie del sindaco

Dal Comune di Sori riceviamo e pubblichiamo

Con un messaggio personale il Sindaco di Sori Mario Reffo ha ringraziato l’Anas che con grande spirito di collaborazione con le istituzioni locali e con straordinario impegno dell’ing. Fabrizio Cardone e la Direzione Lavori affidata all’ing. Antonio De Soricellis, nonché dell’Impresa Esecutrice, anticipa a data odierna, 17 c.m., l’apertura del doppio senso di circolazione sul viadotto di sori, inizialmente programmata per il 22/25 giugno.

“Sono molto contento che possiamo aprire al traffico normale, e non alternato, il ponte di Sori che diventa fondamentale alternativa al traffico autostradale in un fine settimana che si prospetta complesso da questo punti di vista. I lavori sono stati completati con quasi una settimana di anticipo e possiamo dire che si è compito un vero miracolo ed è per questo che ringrazio tutti coloro che, sul campo o dagli uffici, hanno collaborato per rendere possibile questo. In ultimo un grazie ai soresi che hanno molto sofferto in questi giorni e che oggi possono di nuovo transitare senza code”. Così commenta il dott. Mario Reffo.