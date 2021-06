Sestri: una settimana a ‘Psicologicamente Festival’, ecco gli ospiti

Da Psicologicamente Festival riceviamo e pubblichiamo

Tutti pronti per Psicologicamente Festival 2021, 25 e 26 giugno – Sestri Levante. Un doppio appuntamento, in presenza ed in streaming, con lo scopo di divulgare temi psicologici a un pubblico di non addetti ai lavori.

Un programma ricco di presenze servirà ad avvicinare a questo affascinante campo del sapere chiunque ne sia interessato, mettendo in luce le differenze tra le credenze popolari e le conoscenze sviluppate dalla scienza psicologica.

Psicologicamente Festival è alla sua prima edizione: nella bellissima cornice del Teatro Arena Conchiglia a Sestri Levante, a due passi dalla Baia del Silenzio, il 25 ed il 26 giugno il Dottor Delfino Niccolò, insieme agli illustri ospiti, approfondiranno diversi temi, legati alla psicologia e, nello specifico, al legame con il Covid.

Gli incontri si terranno in serata, con inizio alle ore 21, e la partecipazione, a numero chiuso in presenza, sarà gratuita per il pubblico, previa prenotazione; il format utilizzato sarà quello di una tavola rotonda dove gli ospiti, moderati dal Dottor Delfino, si confronteranno sullo specifico

tema. Uno spazio sarà dedicato alle domande del pubblico.

Patrocinato dal Comune di Sestri Levante, della Società Italiana di Psicoterapia Cognitivo comportamentale e dall’Ordine degli Psicologi della Liguria, l’evento vuole essere un appuntamento fisso di divulgazione e di approfondimento.

Questi alcuni dei nomi degli illustri ospiti dell’edizione 2021 del Festival: la Dottoressa Isabel Fernandez, il Dottor Davide Dettore, la Dottoressa Daniela Albesi, il Dottor Giovanni Maria Ruggiero.