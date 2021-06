Sestri: il ragazzo forse svenuto per un colpo di sole (2)

Il ragazzo soccorso sulla scogliera di Punta Manara era in compagnia di altri cinque amici. E’ stato uno di loro a lanciare l’allarme quando ha visto il compagno svenire per un probabile colpo di sole. Scattato l’allarme sul posto è intervenuto, su una barca privata, il comandante del Locamare Mario Tarallo. Quindi il 118 ha chiesto l’intervento dell’elicottero Drago che ha verricellato il ragazzo a bordo trasportandolo al San Martino dove sono inj corso gli esami per capire i motivi dello svenimento.