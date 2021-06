Sestri: il 21 al Conchiglia, torna Blues & Soul Festival

Da Mediaterraneo Servizi riceviamo e pubblichiamo

In un clima di timida ripresa ma grande voglia di eventi musicali live si terrà il prossimo Blues & Soul Festival a Sestri Levante, presso il Teatro Arena Conchiglia, il 21 giugno alle ore 21:00.

L’evento, celebrerà la Festa della Musica con il supporto dell’Associazione Festa del Lavoro, Mediaterraneo Servizi, la Italian Blues Union, il patrocinio di AIPFM e del Comune di Sestri Levante.

La serata sarà presentata da Nicolò Villani coadiuvato dal presidente del festival Luigi Di Lorenzo e dal direttore artistico Gabriele Dellepiane che gestiranno i vari momenti in scaletta: la presenza di due importanti attori della scena blues italiana, la Fabio Marza Band e la Paolo Bonfanti Band con il nuovo Album Elastic Blues, un video ed una intervista a distanza di Paul Reddick e Tony Diteodoro dal Canada. Questi musicisti sono accomunati dalla passione per il blues, l’amore per la nostra terra e la partecipazione al progetto 20 Storie in Musica. Il progetto voluto dalla AIPFM (Festa Della Musica Italia), in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con Italian Blues Union, prevede 20 brani inediti prodotti da altrettanti artisti legati a 20 delle nostre regioni sul tema “Per non dimenticare”, un omaggio alle tante vittime del COVID che ha duramente colpito soprattutto gli anziani. Fabio Marza Band con ospite Paolo Bonfanti presenterà il brano “Sfumature di blue” in rappresentanza del Piemonte mentre Paul Reddick , Tony D e Steve Marriner, assieme a The Gamblers, presenteranno invece “One More Day” in rappresentanza della Liguria. Proprio The Gamblers, la band nostrana, capitanata da Gabriele Dellepiane, hanno portato in Italia Paul Reddick molti anni fa ed iniziato con lui una interessante e continuativa collaborazione che ha visto la realizzazione del disco “Alive in Italia” pubblicato dall’etichetta canadese Stony Plain. L’album con brani originali composti da Reddick ha recentemente ricevuto negli Stati Uniti la “ Indipendent blues award nominee 2021” come miglior live.

