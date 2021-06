‘Santa’: gli appuntamenti della domenica che saluta l’estate

Dall’ufficio comunicazione di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Arriva l’estate e Santa Margherita Ligure la saluterà con una domenica

ricca di appuntamenti, all’insegna di musica, sport, cultura e

tradizione.

Ad inaugurare la giornata del 20 giugno, il IV convegno “Mare di

plastica”, in streaming, dalla sala consiliare del municipio, dalle 9

alle 13, a cura del Lions Club Santa Margherita Ligure-Portofino con

il patrocinio dei Comuni di Santa Margherita Ligure, Portofino e

Camogli.

Dalle 9.30, al campo sportivo Broccardi, III trofeo arcieristico,

valevole per il campionato regionale di tiro alla “Targa”, promosso

dagli Arcieri Tigullio.

Nel quartiere di San Giacomo di Corte, festa patronale di Sant’Erasmo,

con messa celebrata alle ore 10 nell’omonimo oratorio.

Nel pomeriggio, dalle 17, conferenza su “Le grandi compositrici

classiche, tra ’800 e ’900”, con il musicista Giuliano Palmieri, in

streaming dalla sede di Spazio Aperto, in via dell’Arco, a Santa

Margherita Ligure, visibile sul canale YouTube di Spazio Aperto-Sml, a

cura dell’associazione il Melograno onlus.

Alle 17.30, a Villa Durazzo, per la rassegna culturale “Il Salotto di

Amalia”, promossa dai Servizi Bibliotecari del Comune, incontro con la

giovane autrice locale Sofia Brizzi, che presenta il suo ultimo

romanzo, “Nemesi”, a conclusione della trilogia “La Regina della

Torre” (Erga edizioni).