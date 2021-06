‘Santa’: “Aggressione a Vicini, la nostra solidarietà”

Da Alberto Campanella, responsabile Area Tigullio e capogruppo FdI Comune di Genova, riceviamo e pubblichiamo



Il Partito Fratelli d’Italia, capitanato da Giorgia Meloni, esprime piena solidarietà al sig. Dorino Vicini brutalmente picchiato da un gruppo di selvaggi che vigliaccamente in branco lo hanno buttato a terra e, con calci e pugni, gli hanno rotto costole rendendo necessario il ricovero in ospedale in pessime condizioni.

L’episodio è di una gravità estrema e, ringraziando le forze dell’ordine che stanno già identificando i soggetti colpevoli, ci auspichiamo di vedere una magistratura pronta ad applicare pene esemplari, così come dovrebbe essere richiesto dagli amministratori locali. Quando chiedevamo, tramite le numerose azioni di Alberto Campanella sostenuto dal coordinatore provinciale Stefano Baggio e dal portavoce di Santa Margherita Ligure Augusto Sartori, più controlli e più sicurezza per Santa era appunto per evitare questo preannunciato epilogo!