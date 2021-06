Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

Bene hanno fatto le sentinelle in piedi a rinunciare alla manifestazione di Rapallo, risparmiandoci una pietosa e patetica iniziativa. Ringraziamo gli organizzatori ricordando a loro che la libertà di parola e manifestazione non sarà mai negata a nessuno. Evitino quindi di fare del vittimismo se non sono nelle condizioni neppure di organizzare un gruppetto di loro fedelissimi.