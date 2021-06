Rapallo: ‘Sentinelle in piedi’, manifestazione rinviata

Da Gianrenato De Gaetani riceviamo e pubblichiamo

Poiché in contrapposizione alla Veglia delle Sentinelle in Piedi e Pro Vita contro il ddl ZAN prevista per Sabato 19 ore 17, 30 in P.zza Stazione a Rapallo è stata organizzata da movimenti LBGT una contromanifestazione, prendiamo atto dell’incapacità di rispettare le manifestazioni altrui e dell’arroganza di chi limita il diritto di espressione e libertà, e per non acuire tensioni o agevolare possibili scontri nella cara quieta Rapallo rimandiamo la Veglia delle Sentinelle in Piedi e Pro Vita & Famiglia, prevista per Sabato 19 p. alle ore 17,30 a data da destinarsi. Se questi sono i prodromi lasciamo immaginare quali persecuzioni potranno avvenire se il ddl ZAN venisse approvato.