Rapallo: aggrediscono e picchiano un 39enne; tre giovani denunciati

Dal Portavoce della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato ieri sera tre giovani rapallesi di età compresa tra i 18 ed i 20 anni per il reato di lesioni personali.

Gli agenti di una volante del Commissariato di Rapallo sono intervenuti ieri sera in soccorso di un 39enne che era stato poco prima aggredito e picchiato, per futili motivi, dai tre giovani.

L’uomo, medicato presso il Pronto Soccorso di Lavagna con referto di 10 giorni, ha raccontato agli agenti che mentre stava rientrando a casa dopo il lavoro è stato avvicinato dai tre violenti che lo hanno aggredito con calci e pugni.

Gli operatori hanno così iniziato le ricerche dei giovani trovandoli poco dopo in una via limitrofa.

I ragazzi , tutti e tre incensurati, sono stati denunciati per lesioni mentre uno di loro, di 20 anni, è stato anche sanzionato come assuntore di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di una dose di hashish.