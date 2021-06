Un rogo si è sviluppato nel pomeriggio lungo la scarpata che, a Pieve Ligure, scende dalla via Aurelia alla spiaggia di San Gaetano. Il fumo ha invaso la via Aurelia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Rapallo che hanno spento il fuoco. A causare l’incendio potrebbe essere stato un mozzicone di sigaretta lanciato dalla via Aurelia e finito tra la vegetazione.

(Foto archivio)