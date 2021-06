Leivi: strada bloccata da Tir che ha sbagliato strada

L’uscita obbligatoria dall’autostrada a Chiavari costa cara a un tir spagnolo che ha sbagliato strada imboccando quella per San Terenziano e Leivi. Imboccata via Carbucci, l’autista si è trovato nell’impossibilità di procedere o di fare retromarcia. Il peso del mezzo, lungo 16,50 metri e a pieno carico, lo faceva sprofondare pian pianino sul bordo della carreggiata. I vigili del fuoco di Chiavari, chiamati sul posto, hanno accertato che il carico non fosse pericoloso ed hanno poi fatto intervenire una gru da Genova per mettere il mezzo in sicurezza. L’operazione si è protratta fino a metà pomeriggio.Il Comune ha firmato un’ordinanza in cui si prende atto che il transito nella strada non è praticabile. Domani appositi mezzi alleggeriranno il camion dal carico e poi si procederà con mille cautele a rimetterlo in condizioni di ripartire dopo avere risistemato il carico.