Chiavari: fra rovi e ‘zetto’ spunta un vecchio aliante

Dal Circolo Legambiente Cantiere Verde riceviamo e pubblichiamo

Durante i lavori di sfalcio dell’area verde sita in cima alla salita di Via Pianello e di proprietà del comune di Chiavari abbiamo trovato incagliato tra i rovi questo giocattolo aliante modello “Jamara” rimasto intatto nel tempo, tranne qualche “ammaccatura”.

Ci piace pensare che l’area possa tornare fruibile per il quartiere, in particolare per il gioco delle bambine e dei bambini, per gli anziani: una piccola oasi naturalistica curata per e dal quartiere.

Ultimato lo sfalcio, c’è ora da ripulire l’area: insieme all’aeroplanino abbiamo trovato cataste di sfalcio “d’antan” e tanto, troppo “zetto” condito da plastica e “rumenta” varia. Lanciamo un appello ai volenterosi amanti della natura: sabato 26 e domenica 27 giugno, dalle ore 16,30 in poi ripuliamo l’area che ci è stata affidata dal comune – “senza oneri” per esso – per l’opera di sfalcio che si sta rilevando una vera e propria bonifica. Consigliamo di indossare abbigliamento adeguato: scarpe chiuse, guanti “robusti”, pantaloni lunghi.