Chiavari: Amadeo Peter Giannini ispira la Liguria

di Giuseppe Valle

L’assessore Ilaria Cavo, intervenuta questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del'”Economic Forum Giannini” ha così commentato il progetto:

“Tutto il patrimonio che Amadeo Peter Giannini ci ha lasciato nasce da una ‘vision’ che mai come in questa fase è è necessario ricordare e recuperare avere per rilanciare il nostro territorio. Al Comune di Chiavari va il mio plauso per aver sostenuto questo evento sottolineando, della storia di Giannini, la sua capacità di visione non solo in campo finanziario, ma anche nel campo della produzione cinematografica. Penso per esempio al suo fondamentale contribuito alla nascita della Disney che proprio in queste giorni esce con il nuovo film ‘Luca’ dedicato proprio al nostro territorio. Questo appuntamento diventa un’occasione per fare sinergia con il grande lavoro fatto dal centro studi di Genova Liguria Film Commission per rimettere in scena le performance legate alla vita di Giannini grazie ad un corso di formazione professionale sostenuto da Regione Liguria. Ma è anche l’occasione per riflettere in una due giorni di confronti con un forum che è economico, ma che, nel nome di Giannini, inevitabilmente tocca i temi del turismo e della cultura”

Ilaria Cavo

Il 25 e 26 giugno si svolgerà a Chiavari la prima edizione dell'”Economic Forum Giannini”, dedicato ad Amadeo peter Giannini, banchiere e imprenditore visionario originario di Favale di Malvaro, che ha dato un impulso straordinario al settore cinematografico statunitense, credendo in Chartlie Chaplin e Walt Disney ma anche lanciando il microcredito o finanziando la costruzione del ponte di San Francisco.

Il sindaco Marco Di Capua, l’assessore Gianluca Ratto, Mauro Boccaccio e Cristina Bolla di “Genova Liguria Film Commission” hanno sottolineato l’importanza di una ripartenza economica che tenga conto di una visione coraggiosa del futuro.

Gli incontri del Forum con i relativi tavoli tematici saranno organizzati a Palazzo Rocca e si svolgeranno sia in presenza sia in diretta streaming, in quattro sessioni, due mattutine e due pomeridiane.

Ilaria Cavo, Marco Di Capua e Gianluca Ratto

Inoltre sabato 26 alle ore 17,30 il centro storico ospiterà una performance itinerante – allestita da “Genova Liguria Film Commission” e grazie al “Centro Studi Amadeo Peter Giannini” – che ripercorrerà i punti salienti della vita di Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of Italy.

Giorgio Oddone e Cristina Bolla







Le sessioni svolgeranno i seguenti temi:

Le opportunità per la ripresa.

Turismo, le strategie dei Comuni dopo la crisi.

Il turismo e l’evoluzione digitale.

Cinema, TV e promozione del territorio

Gli interventi saranno tutti di alto livello e garantiranno una discussione proficua.

Giorgio A. Chiarva

Giorgio A. Chiarva è autore del romanzo Amadeo Peter Giannini, Il banchiere gentiliuomo, edito da Brioschi che narra con fedeltà ai fatti l’incredibile ascesa di un uomo che ancora oggi ci può fornire spunti di riflessione ed è un esempio della tenacia dei liguri, specie in tempi di crisi.