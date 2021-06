Dall’ufficio comunicazione del Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo la disciplina temporanea della circolazione veicolare e pedonale in via Ruffini il giorno 18 giugno 2021, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, in occasione della rimozione dell’escavatore operante sulla frana del cimitero.

Clicca qui per leggere l’ordinanza