Camogli: il Caffè del Teatro in aiuto ai viaggiatori Amt

La fermata del bus Amt istituita in piazza del Teatro a Camogli, obbliga gli utenti, molti anziani, a fare una camminata per raggiungerla; senza neppure la possibilità di trovare una sala di attesa. A supplire alle carenze di Atp ci ha pensato il titolare del ristorante-pizzeria “Il caffè del teatro” che ha messo a disposizione diverse sedie, regolarmente e frequentemente sanificate.

Il fatto di avere istituito la fermata in piazza del teatro, anziché far raggiungere al bus località Migliaro e poi effettuare le fermate di via Repubblica e XX settembre, fa scoppiare intanto una polemica: se a gestire il servizio fosse stata ancora la rivierasca Atp invece della genovese Amt, si sarebbero verificati questi gravi disagi per gli utenti camogliesi?