Camogli e Rapallo: in escursione alla scoperta di Caravaggio e San Martino

Dopo il positivo riscontro delle prime tre escursioni programmate da “Tutti per il Parco”, per far conoscere il valore del territorio del futuro Parco Nazionale di Portofino, il quarto percorso prevede un anello che dalla Chiesa Millenaria di di S. Michele Arcangelo di Ruta attraverso un sentiero tranquillo con viste mozzafiato sui due golfi conduce all’erta scalinata del Santuario di Caravaggio, (615 m). Il ritorno ci vedrà passare da San Martino di Noceto per poi rientrare al punto di partenza a Ruta.

L’appuntamento è (sabato 19 giugno, ndr) alle ore 8,45 per consentire alla Guida ambientale ed escursionistica abilitata, Claudio Solimano, della Cooperativa Dafne, di illustrare brevemente il territorio che attraverseremo e a un componente del Comitato per il Parco Nazionale di Portofino – Tutti per il Parco, di motivare l’impegno dell’Associazione per la tutela e lo sviluppo di quest’area.

Per partecipare, nel rispetto delle norme anti-Covid in vigore, accoglieremo fino ad un massimo di 20 persone; verrà inoltre richiesto un contributo di 5 euro a escursionista, per coprire parzialmente il costo della Guida. Il percorso prevede un dislivello di circa 450 m, e, pur non essendo difficile, si raccomanda l’impiego di calzature e abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. L’escursione dura circa 4 ore.



In caso di pioggia l’evento verrà rinviato. Per informazioni ulteriori e per prenotarsi inviare una mail a gite@parconazionaleportofino.it – cell. 331-2676627

Il programma delle iniziative per la conoscenza e valorizzazione di parte significativa del futuro Parco Nazionale è il seguente:



* 29 Maggio: Nervi – Monte Giugo – S. Mario – Passeggiata Nervi (effettuata)

* 5 Giugno: Pieve – Santa Croce – S. Bernardo – Pieve (effettuata)

* 12 Giugno: S. Apollinare – Redentore – Monte Castelletto – Ageno – S. Apollinare

* 19 Giugno: Ruta – Caravaggio – S. Martino di Noceto – Ruta

* 26 Giugno: Montallegro – Monte Castello – Anchetta – Madonnetta – Santuario delle Grazie – Chiavari.



Si tratta di aree veramente belle, attualmente in grandissima parte trascurate, con valori ambientali, storici e paesaggistici che intendiamo siano tutelati e diventino opportunità per uno sviluppo sostenibile, per creare occupazione e una migliore qualità della vita per chi vi risiede.