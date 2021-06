Camogli: crollo loculi, targa del Consiglio regionale ai Vigili del fuoco

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha consegnato una targa a Francesco Filippone del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Genova in segno di riconoscimento dell’Assemblea legislativa al Corpo dei Vigili del fuoco per l’impegno nel recupero delle salme disperse in mare in seguito al crollo parziale del cimitero di Camogli.

«E’ un doveroso omaggio del Consiglio regionale e di tutta la comunità ligure – dichiara il presidente Medusei – per questo importante intervento, un intervento reso sicuramente più gravoso dalle circostanze in cui è stata compiuta l’operazione. Grazie per la competenza e l’umanità dimostrata da questi professionisti».

Alla consegna della targa hanno assistito il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Claudio Manzella e il comandante provinciale Vincenzo Lotito.