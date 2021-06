Autostrade: “Servono indennizzi per gli utenti” (3)

Dall’ufficio stampa Assoutenti Nazionale riceviamo e pubblichiamo

Ancora una giornata da incubo sulle autostrade liguri, con il traffico bloccato oggi sulla A10 tra la fine della complanare Savona e Albisola verso Genova, a causa di un incidente avvenuto in un tratto coinvolto da cantieri stradali che ha provocato km di code, creando enormi disagi agli automobilisti.

“Oramai non passa giorno senza che sulle autostrade della Liguria si registrino problemi, code e ritardi – afferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi – Una situazione determinata da cantieri e lavori che interessano la rete e che non è più sostenibile. Nei mesi scorsi avevamo chiesto alle istituzioni di intervenire per tutelare gli interessi degli utenti delle autostrade liguri, sospendendo i pedaggi a carico degli automobilisti fino a che la situazione della viabilità ligure non sarà tornata alla normalità. Una proposta che ora il Presidente Giovanni Toti, che ringraziamo, ha accolto, e adesso la palla passa lunedì all’attenzione del Mims e Aspi a cui chiediamo una risposta positiva. Ma non basta – aggiunge Truzzi – Crediamo che oltre alla sospensione dei pedaggi servano indennizzi automatici in favore di tutti gli automobilisti coinvolti nei disagi e debbano essere studiate misure per risarcire gli utenti che sono rimasti ore e ore intrappolati sulle autostrade della regione, subendo ritardi ed enormi disagi”.