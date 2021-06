A-12: stanotte chiuso lo svincolo di Chiavari (e Nervi)

Dal sito Autostrade

Chiavari – Entrata Chiusa (Km 38.3 – entrambe le direzioni)

Chiavari in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/06/2021 al giorno 18/06/2021 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna.

*****

Chiavari – Uscita Chiusa (Km 38.3 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Chiavari e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/06/2021 al giorno 18/06/2021 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire attività di ispezione della galleria “Della Moranda”, in orario notturno, dalle 22:0 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 giugno, sarà completamente chiusa la stazione di Chiavari, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Lavagna.



*****

Nervi – Uscita Chiusa (Km 11.5 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Genova Nervi e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/06/2021 al giorno 18/06/2021 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova est. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova est.

*****

Chiusure successive

*****

Riviera Nord – Area di Servizio Chiusa (Km 48.7 – direzione: Genova)

L’area di servizio Riviera nord e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 18/06/2021 al giorno 19/06/2021 per lavori

*****



Sestri Levante-Lavagna – Tratto Chiuso (Km 41.1 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Sestri Levante e Lavagna dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 18/06/2021 al giorno 19/06/2021 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, verso Genova, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Riviera nord”.

Si dispone inoltre il divieto di sosta nella suddetta area di servizio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Lavagna