Sestri: l’addio a Camilla

Tanti occhi arrossati. La commozione è palpabile. C’è davvero tantissima gente a dire addio, con preghiere, un applauso e un lancio di palloncini in cielo, a Camilla. Tra i presenti anche il vescovo Alberto Tanasini a testimonianza del dolore dell’intera diocesi.

Il decesso di Camilla Podestà, studentessa 18enne che oggi avrebbe superare l’esame di maturità (la sensibilità della dirigente scolastica ha fatto slittare la prova), è morta dopo essersi vaccinata con AstraZeneca. Ai genitori, alla sorella, pesa e peserà la grande perdita subita. Una ferita che non si rimarginerà. Capiamo anche i familiari che avrebbero voluto che il loro dolore non diventasse spettacolo. La magistratura porterà avanti le indagini per accertare se vi siano responsabili.

Il decesso di Camilla ha scosso l’Italia ed è servito ad evitare che altri giovani potessero correre rischi. Perché si che il collegamento tra AstraZeneca e trombosi non è stato ancora accertato scientificamente, ma tutti hanno capito esistere.